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01:00 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ назвали 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Багамы, Малайзию и Мексику. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Источник: РИА "Новости"

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки», — сообщил Иванов.

«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров — это “улица с двусторонним движением”, и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — добавил замглавы МИД.

Иванов отметил, что по достижении соответствующих договоренностей российское дипведомство «обязательно проинформирует общественность».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме сообщал, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.

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