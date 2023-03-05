В МИД РФ назвали 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки», — сообщил Иванов.
«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров — это “улица с двусторонним движением”, и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — добавил замглавы МИД.
Иванов отметил, что по достижении соответствующих договоренностей российское дипведомство «обязательно проинформирует общественность».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме сообщал, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.