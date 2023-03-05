В Венгрии назвали нерешенным вопрос приема Финляндии и Швеции в НАТО

По его словам, 7—8 марта планируется визит делегации из Будапешта в Хельсинки и Стокгольм, что разрешить «обеспокоенность и сомнения», которые испытывают члены проправительственных фракций.
«Такая поездка необходима, поскольку члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения, и они не считают, что этот вопрос будет решен автоматически», — отметил Кёвер.
Как объяснил спикер, депутаты возмущены, в частности, поведением политиков из Финляндии и Швеции, которые на протяжении последних лет обвиняли Венгрию с трибуны Евросоюза в нарушении демократических норм и принципа верховенства права.
Ранее, 2 марта, были опубликованы данные законодательного органа Венгрии, согласно которому следовало, что голосование в национальном собрании Венгрии по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО отложено. Теперь голосование состоится не раньше чем в следующую парламентскую сессию, которая начнется 20 марта.
Между тем 28 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО остается приоритетной задачей. По его словам, оба кандидата на вступление выполнили требования, которые обозначила Турция в трехстороннем соглашении в Мадриде в июле прошлого года.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс 18 мая 2022 года. Против их присоединения выступила Турция. Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство, среди которых — предложение о поддержке в борьбе с признанными Турцией террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК).