Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — сказал президент во время видеозвонка с главой региона.
Шумков во время беседы заявил, что власти Курганской области разработали «социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать» — от ремонта до единовременной материальной помощи.
Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.
Социальные паспорта для этой категории граждан уже сформированы, в частности, в Вологодской области и Санкт-Петербурге.