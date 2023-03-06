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15:00 (мск), источник: © РИА Новости

Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин предложил распространить на всю страну идею курганского губернатора Вадима Шумкова ввести паспорта семей мобилизованных.

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба Президента России

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — сказал президент во время видеозвонка с главой региона.

Шумков во время беседы заявил, что власти Курганской области разработали «социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать» — от ремонта до единовременной материальной помощи.

Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.

Социальные паспорта для этой категории граждан уже сформированы, в частности, в Вологодской области и Санкт-Петербурге.

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