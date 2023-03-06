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17:35 (мск), источник: © РИА Новости

Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщили в офисе Владимира Зеленского.

Спецоперация на Украине
Источник: NATO

«Особенно детально члены ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск “Хортица” Александру Сырскому касательно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении на сайте офиса.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.

В начале марта основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным «Мадьяр» и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

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