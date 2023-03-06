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21:39 (мск), источник: ТАСС

В ООН призвали все стороны на Украине соблюдать права пленных

Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик назвал демонстрацию видеозаписей с изображением пленных аморальной.

Источник: AP 2022

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Все стороны конфликта на Украине должны соблюдать требования международного права, защищающие пленных. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя видеозаписи на эту тематику в социальных сетях.

«Важно, чтобы Международный комитет Красного Креста имел полный доступ ко всем военнопленным с обеих сторон. Все стороны этого конфликта должны соблюдать и уважать международные нормы, которые защищают военнопленных», — сказал он.

«Демонстрация подобных видеозаписей и их распространение также, я думаю, если не противоречит закону, то является аморальной», — сказал он.

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