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6 марта, источник: Коммерсантъ

Захарова призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе к сдержанности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к сдержанности в связи с обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Упомянув неоднократные нарушения режима прекращения огня, госпожа Захарова особо обратила внимание на инцидент 5 марта, который привел к жертвам.

Источник: AP 2022

«Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации», — говорится в комментарии представителя МИД РФ. Вопросы безопасности, относящиеся к зоне ответственности российских миротворцев, должны решаться под их эгидой, подчеркнула Мария Захарова.

Российский миротворческий контингент размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

В Нагорном Карабахе в районе под названием Хайпалу, который расположен недалеко от города Шуши и входит в зону ответственности российских миротворцев, вчера, 5 марта, произошло боестолкновение. По данным Минобороны Азербайджана, инцидент случился на Халфалинской грунтовой дороге. В Степанакерте сообщили о гибели трех армянских полицейских, в Баку — о гибели двух азербайджанских военных. Минобороны России подтвердило, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха.

Мария Федотова

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