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Спецоперация на Украине
14:55 (мск), источник: Московский комсомолец

Лукашенко назвал Зеленского «просто гнидой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал журналистам задержание украинского террориста, подготовившего диверсию против российского самолета А-50, базирующегося на аэродроме Мачулищи под Минском, а также его пособников.

Источник: AP 2022

Глава государства похвалил за оперативные действия сотрудников органов безопасности республики: «Это блестяще проведенная операция. Совершенно невероятно, чтобы за каких-то 4−5 дней установить всех пособников и задержать». Агентство Белта сообщало о задержании порядка 20 человек, причастных к диверсии.

Говоря о действиях диверсанта и пособников, Лукашенко подчеркнул, что подобные террористические акты не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского. «Вывод один: президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида!», — сказал Лукашенко.

«Он бегает вокруг Беларуси и просит заключить пакт о ненападении», — напомнил Лукашенко. На что он говорил Зеленскому: «Мы не собираемся нападать». «И в это время… Что ж, вызов брошен», — заявил белорусский лидер.

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Лукашенко Александр