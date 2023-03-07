Лукашенко назвал Зеленского «просто гнидой»

Глава государства похвалил за оперативные действия сотрудников органов безопасности республики: «Это блестяще проведенная операция. Совершенно невероятно, чтобы за каких-то 4−5 дней установить всех пособников и задержать». Агентство Белта сообщало о задержании порядка 20 человек, причастных к диверсии.
Говоря о действиях диверсанта и пособников, Лукашенко подчеркнул, что подобные террористические акты не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского. «Вывод один: президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида!», — сказал Лукашенко.
«Он бегает вокруг Беларуси и просит заключить пакт о ненападении», — напомнил Лукашенко. На что он говорил Зеленскому: «Мы не собираемся нападать». «И в это время… Что ж, вызов брошен», — заявил белорусский лидер.