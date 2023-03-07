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17:06 (мск), источник: © РИА Новости

Киев назвал удар по А-50 под Минском атакой «местных партизан»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нападение на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском совершили «местные партизаны», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами», — написал он в Twitter.

Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.

Во вторник Лукашенко сообщил о задержании «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Владимира Зеленского гнидой, потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, Лукашенко уверен, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.

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