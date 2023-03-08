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Спецоперация на Украине
17:22 (мск), источник: ТАСС

Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после 18 марта

ООН, 8 марта. /ТАСС/. Действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта. Об этом заявил в среду в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его высказывания распространил офис генсека.

Источник: AP 2022

«Я хочу подчеркнуть важность продления зерновой сделки с 18 марта и работы по созданию условий для максимально возможного использования инфраструктуры экспорта через Черное море в соответствии с целями инициативы», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что экспорт удобрений и зерна из России и с Украины имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности.

По словам Гутерриша, в рамках зерновой сделки из украинских портов было вывезено 23 млн тонн зерна. «Экспорт украинского, а также российского зерна и продовольствия имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты», — подчеркнул генсек ООН.

При этом, говоря о продлении сделки, Гутерриш употребил английский термин rollover, означающий продление на действующих условиях.

Однако в рамках упомянутого генеральным секретарем максимального использования инфраструктуры Черного моря в последние месяцы обсуждается увеличение числа украинских портов, осуществляющих экспорт продовольствия, а также экспорт российских аммиачных удобрений по трубопроводу Тольятти — Одесса, а далее — на судах из украинских портов.

Справка
К каким результатам привела зерновая сделка. Что важно знатьПочти год мировые цены на продовольствие падают после пика в марте 2022 года, на фоне начала спецоперации на Украине. ООН призывает для сдерживания цен продлить сделку по вывозу зерна с Украины, но Россия недовольна ее реализацией
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