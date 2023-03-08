Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после 18 марта

«Я хочу подчеркнуть важность продления зерновой сделки с 18 марта и работы по созданию условий для максимально возможного использования инфраструктуры экспорта через Черное море в соответствии с целями инициативы», — сказал Гутерриш.
Он отметил, что экспорт удобрений и зерна из России и с Украины имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности.
По словам Гутерриша, в рамках зерновой сделки из украинских портов было вывезено 23 млн тонн зерна. «Экспорт украинского, а также российского зерна и продовольствия имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты», — подчеркнул генсек ООН.
При этом, говоря о продлении сделки, Гутерриш употребил английский термин rollover, означающий продление на действующих условиях.
Однако в рамках упомянутого генеральным секретарем максимального использования инфраструктуры Черного моря в последние месяцы обсуждается увеличение числа украинских портов, осуществляющих экспорт продовольствия, а также экспорт российских аммиачных удобрений по трубопроводу Тольятти — Одесса, а далее — на судах из украинских портов.