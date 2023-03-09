Выбраны лучшие медицинские фотографии года По версии британских ученых
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
20Землетрясение на юго-востоке Турции
18:42 (мск), источник: © РИА Новости

МИД рассказал о последствиях появления польского военного центра на Украине

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Строительство польского военного центра на Украине непосредственно втянет Варшаву в конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Очевидно, что речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как “Польский добровольческий легион”, который будет располагаться на базе центра. <…> То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще не беспокоит», — указала дипломат.

В середине февраля польские СМИ написали, что на Украине создается «Польский добровольческий легион» — подразделение спецназа, состоящее из граждан Польши.

Отряд не войдет в уже действующий Международный легион территориальной обороны, а будет подчиняться непосредственно Министерству обороны Украины. Желающих вступить в подразделение будут отбирать специалисты из обеих стран. Основным условием приема станет военная подготовка и отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками. База отряда будет находиться в Киевской области, а временная штаб-квартира уже работает в условиях секретности.

Как заявлял замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в опубликованной информации много неточностей, поэтому он не будет ничего комментировать.

В начале ноября 2022 года Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников. Больше всего — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество запрещено. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Захарова Мария