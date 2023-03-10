Выбраны лучшие медицинские фотографии года По версии британских ученых
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Главные новости к вечеру 9 марта
02:00 (мск), источник: ТАСС

Вучич объяснил продажу оружия необходимостью кормить народ

БЕЛГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич объяснил продажу оружия необходимостью кормить народ. Президент Сербии ранее заявлял, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине.

Источник: Reuters

«Мы оговаривали запрет продажи третьей стороне. Куда бы вы ни поставили боеприпасы, они попадут куда-то, где идет конфликт. Мы должны жить, мы должны кормить людей, наша экономика должна развиваться», — заявил президент в четверг в эфире телеканала Happy.

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила у Белграда официальную позицию по поводу информации о поставках Украине сербских боеприпасов. Ранее она заявила о «глубокой озабоченности» Москвы данной информацией и отмечала, что РФ внимательно следит за развитием ситуации.

В ответ Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине. Президент отметил, что Сербия приняла дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов третьей стороне, прописав в каждом контракте, в том числе в рамках поставок в Турцию, запрет на их перепродажу без разрешения Белграда.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В СВО впервые в мире состоялось применение этого оружия в боевых условиях: что известно о результатах
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
торговлядипломатия