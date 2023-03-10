Володин: отказ Грузии от закона об иноагентах лишил ее шанса на суверенитет

«Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны. Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, любое государство, несогласное с правилами, которые диктует Вашингтон, рискует получить у себя «цветную революцию». Он также отметил три ключевые рычага давления США: финансовый, военный и «мягкую силу». Последний заключается в финансировании оппозиции.
Спикер Госдумы отметил, что принятие закона позволило бы грузинским властям контролировать перечисляемые из-за рубежа средства для оппозиции, СМИ и общественных организаций, «формирующих антигрузинскую повестку». Однако из-за акций протеста Тбилиси был вынужден «подчиниться не воле народа, а США», заключил Володин.
Он напомнил, что Россия выступает за многополярный мир и невмешательство во внутренние дела других стран. В связи с этим Володин пожелал Грузии «состояться как суверенное государство».
На фоне принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах с 7 марта в Тбилиси начались акции протеста. Законопроект раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето. 9 марта документ был отозван из парламента Грузии. Несмотря на это, оппозиция пообещала продолжить акции протеста.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обратил внимание, что инициатива «несовместима с ценностями и стандартами ЕС», а также противоречит стремлению Грузии вступить в ЕС. В госдепе США заявили, что грузинский закон об иноагентах был «вдохновлен Кремлем». В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет отношения к инициативе.