15:23 (мск), источник: ТАСС
Шольц положительно оценил ход следствия по «Северным потокам»
В свою очередь представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман перенаправила в Генпрокуратуру Германии вопросы, связанные с ходом расследования.
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БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял к сведению новые данные СМИ по расследованию диверсий на «Северных потоках» и положительно относится к тому, что расследование продвигается. Об этом в пятницу на брифинге в Берлине заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.
«Канцлер принял к сведению эти публикации, как и до этого публикации [американского журналиста] Сеймура Херша», — отметила она. «За канцлера могу сказать: он рад, что расследование продвигается. Он благодарен следственным органам. Впечатляет, что, по всей видимости, был достигнут прогресс. Многие думали, что его не будет», — заявила Хофман.
В то же время она отказалась отвечать на любые вопросы, связанные с ходом следствия, перенаправив их в Генеральную прокуратуру ФРГ.
Во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США. По версии издания Die Zeit, германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.
Днем позже в Генеральной прокуратуре Германии сообщили ТАСС, что 18 и 20 января прошли обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам. Журнал Der Spiegel со своей стороны распространил его название — речь, по данным издания, идет о яхте «Андромеда». О мотивах и заказчиках достоверных данных пока нет.
Расследование Херша
8 февраля Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил в своей статье, что взрывные устройства под российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала тогда версию, изложенную Хершем, «совершенной ложью и полной фикцией».