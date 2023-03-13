04:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Онлайн-сервисы обяжут напоминать гражданам об оплате
До конца весенней сессии в Госдуму внесут законопроект, по которому интернет-сервисы (онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги
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Источники «Ъ» на IT-рынке рассказали, что 9 марта в АНО «Цифровая экономика» прошло совещание по законопроекту о регулировании уведомлений о платных подписках на интернет-сервисы (онлайн-кинотеатры, музыкальный стриминг
Разработка документа о регулировании уведомлений о платных подписках началась еще в 2022 году. Тогда «Ведомости» писали, что планировалось внести правки в закон о защите прав потребителей, обязав операторов интернет-сервисов за сутки направлять клиентам уведомление о планируемом списании оплаты ежемесячной подписки. В уведомлении должна была содержаться кнопка, позволяющая отказаться от подписки.
Теперь законопроект предполагает, что в уведомлении, которые операторы сервисов обязаны направлять подписчикам, вместо кнопки отказа будет ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке, говорит источник «Ъ», знакомый с новой версией документа: «Изменение было принципиальным для операторов интернет-сервисов».
Другой собеседник «Ъ» отмечает, что обсуждение документа растянулось на год, потому что он встретил «серьезное противодействие бизнеса».
В «Ростелекоме» (Wink), «Яндексе», «МегаФоне» (владеет онлайн-кинотеатром Start) и МТС (Kion) от комментариев воздержались. В «Сбере» и ВТБ не ответили «Ъ».
«Мы внимательно отнеслись к позиции бизнеса и серьезно переработали законопроект, чтобы учесть интересы как пользователей, так и интернет-компаний», — говорит Немкин. Некоторые сервисы, признает он, продолжают настаивать на своем праве не предупреждать людей о будущих платежах по подпискам: «Мы с ними в этом не согласны».
Многие компании и так уведомляют пользователей об окончании подписки и будущем списании средств за нее, но пятая часть потребителей не получает таких сообщений, сказал «Ъ» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, который участвовал в обсуждении проекта. Кроме того, добавил Павлов, у многих пользователей возникают сложности с отслеживанием платных подписок, их отменой после пробного периода: «Также заявленные условия подписки часто не соответствует действительности, например, отсутствует часть контента или за другую часть надо дополнительно платить».
Источник «Ъ» в крупной IT-компании объясняет, что, согласно статистике, в среднем пользователи аудиовизуальных сервисов пользуются подпиской около пяти месяцев, это, по его мнению, «говорит о том, что проблемы отписаться нет». Ежемесячное напоминание о необходимости продлить подписку, по его словам, увеличит число отказов пользователей на 15−20%.
«В таком виде законопроект может навредить добросовестным участникам рынка, а также ухудшить пользовательский опыт для миллионов граждан», — опасается другой собеседник «Ъ» на IT-рынке. Еще один источник «Ъ» отмечает, что в отрасли даже новую версию законопроекта считают «избыточным регулированием».
Никита Королев, Юлия Юрасова