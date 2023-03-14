Кадыров назвал тактику Минобороны на Украине «обдуманной и щадящей»

«Сегодня ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад. Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая», — написал он.
Глава Чечни также обратил внимание на то, что, несмотря на санкции, экономика и социальный сектор в России стабильны, «рубль крепчает, никакой паники, возмущений, прилавки в магазинах полные». «Министр обороны и его заместители 24 часа в сутки находятся на боевом дежурстве и оперативно решают целый поток вопросов, возникающих каждую минуту», — подчеркнул Кадыров.
13 марта президент России Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кадыров представил Путину доклад, который, в том числе, касался вопросов социально-экономического развития и результатов по прошлому году с учетом военной операции.