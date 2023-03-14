21:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Посла России в Вашингтоне вызвали в Госдеп
Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдеп США в связи с инцидентом над Черным морем.
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы вызываем российского посла», — сказал Прайс. Он отметил, что эта встреча на высоком уровне состоится «после обеда» 14 марта. В частности, американская сторона намерена передать Антонову «резкое неудовлетворение из-за непрофессионального перехвата». Кроме того, посол США в Москве Линн Трейси уже донесла до МИД России «серьезное заявление» в связи с произошедшим, добавил Прайс.
14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Ранее Кирби заявил, что этот инцидент «заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был».