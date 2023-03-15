Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем

В понедельник в Кремле Кадыров провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В сети обратили внимание на неизвестный предмет на руке главы Чечни, и предположили, что у него могло ухудшиться зрение, связав это с крупным шрифтом на страницах доклада.
«Наши недруги думают, что это медицинский какой-то аппарат. Вот смотрите, это электронный счетчик, я читаю молитвы. Давайте не гоните, я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня 100-процентное. Что бы кто бы ни говорил: Ахмат — сила! Россия — мощь! Аллаху Акбар! Мы победим в любом случае!» — заявил Кадыров в видеообращение в телеграм-канале.
Он пояснил, что этот электронный счетчик у него всегда во время бодрствования. «Я читаю салаваты в честь нашего любимого ПРОРОКА Мухаммада. Счетчик позволяет мне видеть, какое количество раз я их прочел. Вот и весь секрет. А тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики», — написал Кадыров в подписи к видео.
В исламе считается, что тому, кто совершает молитву (салават), Всевышний дарует десять милостей, простит десять грехов и возвеличит его на десять ступеней, а четки, в том числе электронные, являются напоминанием о необходимости совершать этот процесс. Совершая молитву, мусульмане просят милости не только для себя или родных, но и для всех верующих. Подобные счетчики молитв можно встретить практически у каждого второго жителя Чечни.