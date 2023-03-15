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20:34 (мск), источник: © РИА Новости

Песков ответил на обвинения в неэкологичности действий России с БПЛА MQ-9

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на обвинения в том, что Россия в ситуации с американским беспилотником якобы действовала неэкологично, заявил, что у российских границ не надо было летать тем, кому не положено.

Источник: AP 2022

«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.

Европейское командование ВС США, в свою очередь, заявляло, что российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.

Беспилотник MQ-9 имеет потолок 15 километров, автономность 27 часов при полной загрузке, дальность 1,9 тысячи километров, длину 11 метров, грузоподъемность 1700 килограммов. Максимальная скорость — 400 километров в час. У аппарата шесть точек подвески для ракет «воздух-земля» или бомб Mark 82 с GPS-наведением.

Во время загрузки произошла ошибка.
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