Песков ответил на обвинения в неэкологичности действий России с БПЛА MQ-9

«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».
Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Европейское командование ВС США, в свою очередь, заявляло, что российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.
Беспилотник MQ-9 имеет потолок 15 километров, автономность 27 часов при полной загрузке, дальность 1,9 тысячи километров, длину 11 метров, грузоподъемность 1700 килограммов. Максимальная скорость — 400 километров в час. У аппарата шесть точек подвески для ракет «воздух-земля» или бомб Mark 82 с GPS-наведением.