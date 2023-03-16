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08:49 (мск), источник: РБК

Армения назвала число переехавших в 2022 году россиян

В Армению приехали более 110 тыс. россиян за прошлый год, это обеспечило три процентных пункта прироста экономики страны.

Более 100 тыс. российских граждан в 2022 году переехали в Армению, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».

«Чистая релокация за 2022 г. — примерно 108 000−110 000 граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — отметил он.

По словам Керобяна, в среднем россияне открывают в республике «по 500 бизнесов в год».

В прошлом году были зарегистрированы 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками и еще 4 тыс. ИП. В некоторых компаниях штат может достигать 600−700 человек, добавил министр.

Он указал, что благодаря переезду россиян был обеспечен значительный рост армянской экономики — из общего прироста в 12,6% «релокация создала более 3 процентных пунктов».

Общий рост экономической активности составил 14,2%, говорил ранее Керобян.

Керобян рассказал, что Москва и Ереван полностью отказались от расчетов в долларах и евро и пользуются национальными валютами. Министр отметил, что драм пока для этого более предпочтителен, он менее волатилен, чем рубль, и укрепился к доллару за прошлый год почти на 20%.

Летом, как допустил министр, россияне смогут проезжать в Турцию через Армению. Граница между государствами закрыта 35 лет, но уже есть договоренность с Анкарой об открытии ее для пересечения гражданами третьих стран.

Другие соседние с Россией страны также сообщили о значительном притоке россиян в 2022-м. В Грузию за девять месяцев с начала года приехали 112 тыс. граждан России, сообщало МВД республики. В конце сентября — начале октября, когда в России началась частичная мобилизация, в Казахастан въехали более 200 тыс. граждан России, выехали около 147 тыс., сообщал министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов.

Приток россиян оказал положительное влияние на экономики обеих стран. В Грузии экономика в целом выросла более чем на 10%, в Казахстане — более чем на 3%.

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