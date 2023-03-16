В МИД РФ объяснили, на каком основании Россия приостановила участие в ДСНВ

«Мы обратили внимание на распространяемые Госдепартаментом США инсинуации относительно того, что решение России о приостановлении действия ДСНВ якобы является несостоятельным с международно-правовой точки зрения. Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному ''просвечиванию'' нашего стратегического арсенала, — заявили “Ъ” в министерстве. — Если бесперспективность подобных заходов очевидна еще не для всех в Вашингтоне, то мы готовы вновь повторить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против нашей страны такой вариант полностью исключен».
Как сказано в комментарии МИД РФ, все необходимые юридические обоснования были Россией «неоднократно представлены во всех подробностях».
«Отсылаем в этом контексте, в частности, к соответствующему заявлению МИД России от 21 февраля. Правовая логика здесь элементарна — по совокупности излагавшихся нами ранее причин российская сторона пришла к выводу о существенном нарушении Вашингтоном ДСНВ. В полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года это дало нам основание для приостановления действия договора. Измышления юристов из Госдепартамента США, которые попросту игнорируют реальность, не могут изменить действительного положения дел», — настаивают в ведомстве.
Там также напомнили, что 28 февраля в силу вступил подписанный президентом России Владимиром Путиным Федеральный закон о приостановлении действия ДСНВ.
«С этого момента он подлежит неукоснительному исполнению всеми российскими профильными ведомствами», — заявили в МИД РФ.
США в среду, 15 марта, заявили, что считают решение России о приостановке ее участия в ДСНВ «прискорбным и безответственным», но «не имеющим законной силы». Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства. «Россия остается связанной своими обязательствами в рамках договора», — настаивают в Вашингтоне. При этом там подчеркивают, что «США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полного выполнения ДСНВ».
Анастасия Домбицкая, Елена Черненко