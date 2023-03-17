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Спецоперация на Украине
16:11 (мск), источник: РБК

Латвия запретила въезд Надежде Бабкиной и SHAMAN'у

МИД Латвии внес в «черный список» за поддержку российской спецоперации на Украине 35 россиян. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич решил добавить в список нежелательных для Латвийской Республики 35 человек, которые поддержали агрессию России в отношении Украины», — говорится в публикации.

Внесение в санкционный список означает запрет для этих людей на въезд в Латвию на неопределенный срок, пояснил МИД.

В список вошли российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN), певица Надежда Бабкина, актриса Полина Агуреева, актер Александр Носков, телеведущая Лера Кудрявцева, певец Александр Маршал, телеведущий Руслан Осташко, комик Станислав Старовойтов и другие.
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