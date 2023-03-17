16:11 (мск), источник: РБК
Латвия запретила въезд Надежде Бабкиной и SHAMAN'у
МИД Латвии внес в «черный список» за поддержку российской спецоперации на Украине 35 россиян. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
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«Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич решил добавить в список нежелательных для Латвийской Республики 35 человек, которые поддержали агрессию России в отношении Украины», — говорится в публикации.
Внесение в санкционный список означает запрет для этих людей на въезд в Латвию на неопределенный срок, пояснил МИД.
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