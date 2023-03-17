Россия ввела санкции против Британии

«В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины принято решение о включении в российский “стоп-лист” ряда представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании (всего 23 человека)», — говорится в комментарии на сайте.
Как пояснили в МИД, в список включены офицеры британских вооруженных сил, «причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства после начала СВО украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии, в том числе командиры формирований, предоставлявших с этой целью инструкторов».
«В список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включено также руководство корпорации “Zinc Network” в лице главного исполнительного директора Роберта Эллиотта, исполнительного директора Скотта Брауна и исполнительного директора по вопросам исследований и стратегии Луиса Брук. Действуя по заказу правительства Великобритании, эта организация ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве», — указали в министерстве.
Также ограничения введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, «замешанных в притеснении независимых журналистов», отметили в МИД РФ.
«В частности, в “стоп-лист” вошли представители руководства тюрьмы строгого режима “Бермарш” в Лондоне, которая известна неоднократными случаями нарушений права человека», — заявили в ведомстве.