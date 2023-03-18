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11:18 (мск), источник: Life.ru

Москалькова предложила давать российское гражданство по «праву крови»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила давать гражданство России детям россиян, рождённым за границей. Соответствующие поправки в закон «О гражданстве» она внесла в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

«Ребёнок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день рождения ребёнка: 3. Один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», — говорится в документе.

В случае принятия поправок о гражданстве по «праву крови» больше не нужно будет предоставлять письменное и нотариальное удостоверенное согласие второго родителя-иностранца на получение ребёнком-иностранцем российского паспорта, если один из родителей уже имеет российское гражданство или приобретает его.

Как объяснила Москалькова, необходимость поправок состоит в том, что сейчас при конфликте в семьях требование об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится основной трудностью для оформления российского гражданства ребёнка.

Кстати, ранее в Минтруде рассказывали, российский закон не ограничивает выдачу материнского капитала гражданкам, которые решили рожать за пределами нашей страны. Среди основных требований — то, чтобы мама и ребёнок были гражданами Российской Федерации, уточнил глава ведомства Антон Котяков.

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