Трамп заявил, что его задержат

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает своего задержания 21 марта. Об этом политик написал на странице в социальной сети Truth Social, передает Reuters.
Трамп написал, что благодаря «незаконным утечкам» из офиса окружного прокурора Манхэттена выяснил, что 21 марта его должны задержать. В чем именно его обвиняет прокуратура, Трамп не уточнил. Политик призвал сторонников к протестам. «Протестуйте, верните нашу страну!», — написал он.
Накануне американский телеканал NBC со ссылкой на пятерых высокопоставленных чиновников, знакомых с подготовкой обвинительного заключения, сообщил, что Трампу на следующей неделе могут предъявить обвинение из-за выплат порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Работу над делом ведут полиция Нью-Йорка, суд штата Нью-Йорк, Секретная служба США, целевая группа ФБР по борьбе с терроризмом и окружная прокуратура Манхэттена, говорили телеканалу источники.
Разбирательство в отношении Трампа связано с делом против его бывшего адвоката Майкла Коэна, передает NBC. В 2018 году юрист признал себя виновным в передаче $130 тыс. Дэниэлс за молчание о романе с Трампом в 2006 году. Экс-президент поручил выплатить деньги порноактрисе на фоне президентской кампании 2016 года, утверждал Коэн. Трамп отрицал связь с порноактрисой.
Деньги, которые направляли Дэниэлс, компания экс-президента в своей деловой документации обозначила как средства на оплату юридических услуг. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг начал расследовать действия Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Коэн дважды давал показания перед присяжными, Трамп явиться в суд отказался.
Правоохранительные органы начали подготовку к беспорядкам у Манхэттенского уголовного суда, пишет телеканал. Ожидается, что они начнутся, если Трампу предъявят обвинение, говорят NBC собеседники.
Адвокат Трампа Джо Такопина заявил NBC, что экс-президент будет следовать закону.