США назвали призывы к перемирию на Украине неприемлемыми

«Если по итогам встречи будут какие-либо призывы к перемирию, то это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», — утверждает чиновник.
Он добавил, что Соединенные Штаты также ожидают беседу Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В пятницу в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры России и Китая 20 марта поговорят тет-а-тет за неформальным обедом в Москве, а 21 марта состоятся переговоры. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран. По итогам встречи они выступят с заявлением для прессы.
В феврале внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Как подчеркивал Си Цзиньпин, Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, тогда как международное сообщество должно создать для этого условия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что предложения Пекина по глобальной безопасности схожи с позицией Москвы. Тем не менее пока рано говорить о совместных шагах в части практической имплементации этих предложений, добавила она.