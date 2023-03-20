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12:08 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Китая призвал МУС избегать политизации международного права

ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение МУС об «аресте» президента РФ Владимира Путина.

Источник: © РИА Новости

«Китай убежден, что диалог и мирные переговоры — основной путь решения украинского кризиса, международное сообщество должно играть конструктивную роль в мирном решении кризиса, а также совершать больше поступков, которые пойдут на пользу деэскалации», — сказал Ван Вэньбинь.

По его словам, Международный уголовный суд должен занять объективную и справедливую позицию, «уважать судебный и юрисдикционный иммунитет, которыми пользуются главы государств в соответствии с международным правом, добросовестно применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов».

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, «саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой».

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