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07:54 (мск), источник: © РИА Новости

МИД: участники конфликта не станут посредниками в урегулировании на Украине

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они — участники конфликта с Россией, заявили РИА Новости в МИД.

Источник: РИА "Новости"

Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы «запустить мирный процесс». Предполагается включить в группу Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин.

«Официально нам об этой инициативе ничего не известно. <…> Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — сказали в МИД, добавив, что узнали о предложении из прессы.

В министерстве отметили, что эти страны поставляют украинским войскам вооружения, снабжают их разведданными и целеуказаниями, обучают ВСУ, направляют в зону СВО наемников.

«Указанные государства ввели незаконные санкции против России, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания российского руководства, они шантажируют наших друзей, запрещая им сотрудничать с Россией. Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны», — подчеркнули собеседники агентства.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ранее эти страны «дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей».

При таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс. Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние.

Министерство иностранных дел РФ

В Москве полагают, что «действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование конфликта возможно только посредством прекращения боевых действий и поставок западных вооружений, признания новых территориальных реалий, демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения ее нейтрального и внеблокового статуса, отмены незаконных санкций, отзыва судебных исков против России, восстановления статуса русского языка, прав нацменьшинств и дружественных отношений с нашей страной и другими соседними и близкими Украине государствами и народами».

«К сожалению, ничего подобного страны Запада, претендующие на роль посредников, не предлагают», — заключили в МИД.

Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам для разрешения конфликта, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет.

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