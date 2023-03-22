Ученые из Китая создали стекло, которое разлагается в организме Для его получения используются аминокислоты и пептиды
Фоторепортажи
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Визит Си Цзиньпина в РФ
00:48 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство России отреагировало на план поставок Киеву снарядов с ураном

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поставки Великобританией Украине боеприпасов с обедненным ураном ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и идут вразрез с нормами международного права, заявили во вторник в посольстве РФ в Лондоне.

Источник: © РИА Новости

Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

«Рассматриваем официально подтвержденные Министерством обороны Великобритании планы передачи Украине снарядов с обедненным ураном как шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. Британские поставки Киеву вооружений, тем более столь чувствительных видов, ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и отодвигают перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок. Они идут вразрез с нормами международного права», — говорится в заявлении посольства.

В сообщении отмечается, что Британия таким образом сделала выбор «в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов», что придает рассуждениям британского правительства о готовности содействовать «восстановлению Украины» «дополнительный цинизм».

«В целом же получено очередное доказательство, что Украина для Великобритании — не более чем полигон для противостояния с нашей страной. Предостерегаем Лондон от пересечения очередной опасной черты в маниакальном стремлении добиться “поражения России”», — указали в посольстве.

Впервые применять обедненный уран в танковых снарядах стали в нацистской Германии из-за нехватки более плотного вольфрама. В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой таких снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции «Буря в пустыне», при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечала исследователь из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави, использование Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака в этих местах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Отчаянный шаг'. Украинцы неожиданно ответили Зеленскому
В США сообщили о неожиданном вторжении во Флориду
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта