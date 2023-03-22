Посольство России отреагировало на план поставок Киеву снарядов с ураном

Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
«Рассматриваем официально подтвержденные Министерством обороны Великобритании планы передачи Украине снарядов с обедненным ураном как шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. Британские поставки Киеву вооружений, тем более столь чувствительных видов, ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и отодвигают перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок. Они идут вразрез с нормами международного права», — говорится в заявлении посольства.
В сообщении отмечается, что Британия таким образом сделала выбор «в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов», что придает рассуждениям британского правительства о готовности содействовать «восстановлению Украины» «дополнительный цинизм».
«В целом же получено очередное доказательство, что Украина для Великобритании — не более чем полигон для противостояния с нашей страной. Предостерегаем Лондон от пересечения очередной опасной черты в маниакальном стремлении добиться “поражения России”», — указали в посольстве.
Впервые применять обедненный уран в танковых снарядах стали в нацистской Германии из-за нехватки более плотного вольфрама. В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой таких снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции «Буря в пустыне», при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечала исследователь из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави, использование Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака в этих местах.