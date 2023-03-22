Словакия в ближайшие недели передаст Украине истребители МиГ-29

БРАТИСЛАВА, 21 марта. /ТАСС/. Словакия в ближайшие недели передаст Украине выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Об этом во вторник заявил телеканалу Markiza и.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер.
«Истребители будут поставлены [на Украину] в ближайшие недели», — сказал Хегер.
Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран подписали несколько дней назад межправительственное соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Куб». Ранее правительство Словакии приняло решение направить Украине выведенные в августе 2022 года из состава национальных ВВС истребители МиГ-29.
Братислава ожидает за самолеты компенсацию от США и ЕС. По данным словацких СМИ, Вашингтон должен поставить Братиславе военную технику на $700 млн, а ЕС может выплатить из специального фонда $200 млн.
Посольство РФ в Братиславе, комментируя решение о поставках Киеву, назвало его незаконным, поскольку «российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружений и военной техники [советского и российского производства] третьим государствам без разрешения страны-производителя».