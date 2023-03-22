Ученые из Китая создали стекло, которое разлагается в организме Для его получения используются аминокислоты и пептиды
Фоторепортажи
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
14Выбраны лучшие подводные снимки года
00:21 (мск), источник: ТАСС

Словакия в ближайшие недели передаст Украине истребители МиГ-29

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран подписали несколько дней назад соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29 и 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны «Куб».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

БРАТИСЛАВА, 21 марта. /ТАСС/. Словакия в ближайшие недели передаст Украине выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Об этом во вторник заявил телеканалу Markiza и.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер.

«Истребители будут поставлены [на Украину] в ближайшие недели», — сказал Хегер.

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран подписали несколько дней назад межправительственное соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Куб». Ранее правительство Словакии приняло решение направить Украине выведенные в августе 2022 года из состава национальных ВВС истребители МиГ-29.

Братислава ожидает за самолеты компенсацию от США и ЕС. По данным словацких СМИ, Вашингтон должен поставить Братиславе военную технику на $700 млн, а ЕС может выплатить из специального фонда $200 млн.

Посольство РФ в Братиславе, комментируя решение о поставках Киеву, назвало его незаконным, поскольку «российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружений и военной техники [советского и российского производства] третьим государствам без разрешения страны-производителя».

Справка
Что известно о законопроекте о повышении призывного возраста в РоссииГруппа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне и безопасности Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о повышении призывного возраста
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Едва я опубликовал эту песню в соцсети, посыпались восторженные отклики и от украинцев. Но все изменилось буквально за день"
"Я потеряла все, что у меня было. Я потеряла свое место в шоу-бизнесе, а я была самой горячей суперзвездой"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта