В Кремле назвали вбросом статью Bloomberg об отказе Китая расширять поставки газа из РФ

Ранее подобную информацию опубликовало агентство Bloomberg. В статье, в частности, было указано, что Си Цзиньпин не дал ни «явного согласия», ни «даже намека» на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири — 2» между газовыми месторождениями РФ и КНР.
Он добавил, что на переговорах в Кремле обсуждалась «Сила Сибири — 2». В том числе было сказано, что согласованы все детали с монгольской стороны и планируется дальнейшее расширения сотрудничества в этой области.
Накануне Путин на российско-китайских переговорах отметил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе «Сила Сибири — 2» из Российской Федерации в Китай через Монголию согласованы. Российский президент также подчеркнул, что между странами расширяется энергетическое взаимодействие, а Россия является стратегическим поставщиком в Китай нефти, газа, угля и электроэнергии.
Председатель КНР находился с государственным визитом в России с 20 по 22 марта. Он провел два раунда переговоров с президентом РФ, а также с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.
Как заявил российский лидер, переговоры с Си Цзиньпином прошли конструктивно. Глава государства подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.