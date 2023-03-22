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13:28 (мск), источник: Известия

В Кремле назвали вбросом статью Bloomberg об отказе Китая расширять поставки газа из РФ

Информация западных СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным не дал «явного» согласия на наращивание поставок российского газа в Китай, похожа на вброс. Об этом в среду, 22 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Ранее подобную информацию опубликовало агентство Bloomberg. В статье, в частности, было указано, что Си Цзиньпин не дал ни «явного согласия», ни «даже намека» на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири — 2» между газовыми месторождениями РФ и КНР.

Это похоже на малоквалифицированный вброс. Bloomberg дает сообщение, но не указывает ни источник, ничего. Реальность совсем другая. Вчера «Газпром» побил рекорд суточных поставок трубного газа в Китай.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он добавил, что на переговорах в Кремле обсуждалась «Сила Сибири — 2». В том числе было сказано, что согласованы все детали с монгольской стороны и планируется дальнейшее расширения сотрудничества в этой области.

Накануне Путин на российско-китайских переговорах отметил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе «Сила Сибири — 2» из Российской Федерации в Китай через Монголию согласованы. Российский президент также подчеркнул, что между странами расширяется энергетическое взаимодействие, а Россия является стратегическим поставщиком в Китай нефти, газа, угля и электроэнергии.

Председатель КНР находился с государственным визитом в России с 20 по 22 марта. Он провел два раунда переговоров с президентом РФ, а также с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

Как заявил российский лидер, переговоры с Си Цзиньпином прошли конструктивно. Глава государства подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

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