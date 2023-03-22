Рябков заявил, что переговоры по устранению озабоченностей РФ по ДСНВ уже невозможны

«Договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно», — сказал он, комментируя ситуацию по ДСНВ.
Замглавы МИД РФ также указал на очевидное содействие американской стороны киевскому режиму в нападениях на российские стратегические объекты, заявленные в договоре.
«При этом требование США вернуть им в подобных обстоятельствах доступ на российские объекты СНВ поражают своей неадекватностью особенно с учетом того, что изначально именно американская сторона в результате введенных ею рестриктивных мер лишила нас возможности беспрепятственно и на полностью равноправной основе инспектировать объекты СНВ на американской территории», — добавил он.
Рябков отметил, что Россия будет учитывать способность США, Франции и Великобритании совместно использовать ядерные потенциалы против Москвы при определении дальнейшей судьбы ДСНВ.
Рябков указал, что эти страны, входящие в НАТО, все более активно выступают единым антироссийским фронтом и заявляют о стремлении нанести России стратегическое поражение.
Ранее Рябков в эфире Первого канала заявил, что речи про «реверс» позиции России по приостановке участия в ДСНВ при текущих действиях США быть не может.
Президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.