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17:51 (мск), источник: ТАСС

Рябков заявил, что переговоры по устранению озабоченностей РФ по ДСНВ уже невозможны

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вашингтон должен был раньше договариваться об устранении российских озабоченностей по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сейчас это уже невозможно. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Источник: РИА "Новости"

«Договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно», — сказал он, комментируя ситуацию по ДСНВ.

Замглавы МИД РФ также указал на очевидное содействие американской стороны киевскому режиму в нападениях на российские стратегические объекты, заявленные в договоре.

«При этом требование США вернуть им в подобных обстоятельствах доступ на российские объекты СНВ поражают своей неадекватностью особенно с учетом того, что изначально именно американская сторона в результате введенных ею рестриктивных мер лишила нас возможности беспрепятственно и на полностью равноправной основе инспектировать объекты СНВ на американской территории», — добавил он.

Рябков отметил, что Россия будет учитывать способность США, Франции и Великобритании совместно использовать ядерные потенциалы против Москвы при определении дальнейшей судьбы ДСНВ.

Мы больше не можем выводить за скобки фактор совокупного арсенала США, Великобритании и Франции. На фоне нынешних реалий при определении дальнейшей судьбы ДСНВ мы будем в обязательном порядке учитывать способность этих стран совместно использовать свои ядерные потенциалы против России.

Сергей Рябков
замглавы МИД РФ

Рябков указал, что эти страны, входящие в НАТО, все более активно выступают единым антироссийским фронтом и заявляют о стремлении нанести России стратегическое поражение.

Ранее Рябков в эфире Первого канала заявил, что речи про «реверс» позиции России по приостановке участия в ДСНВ при текущих действиях США быть не может.

Президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.

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