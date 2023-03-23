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05:06 (мск), источник: © РИА Новости

Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Страны Запада во главе с США, решив поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон, заявил посол России в Вашингтоне.

Источник: © РИА Новости

«Похоже, “просвещенный” Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — сказал Антонов, чье заявление обнародовала дипмиссия РФ в США.

Так высокопоставленный российский дипломат прокомментировал прозвучавшие из Вашингтона ранее заявления администрации о том, что боеприпасы с обедненным ураном — это обычный тип вооружений, который применяется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности.

«Комментировать подобного рода бред и вправду сложно. Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. На Украину идет беспрерывный поток смертоносных вооружений, с помощью которого уничтожаются мирные граждане, жилые массивы, школы, больницы, детские сады», — констатировал Антонов.

При этом российский посол обратил внимание на то, что негативные последствия использования таких боеприпасов «многократно подтверждены западными журналистами».

«Напомню — при использовании подобного рода боеприпасов на местности оседает радиоактивная пыль. Она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Такие вещества провоцируют вспышки онкологических заболеваний. Американцы это прекрасно знают, ведь они уже применяли эти вооружения в Ираке и Югославии. Жертвы страдали от смертельных недугов, а их дети появлялись на свет с врожденными пороками», — напомнил глава российской дипмиссии в США.

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