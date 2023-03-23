17:17 (мск), источник: Московский комсомолец
Максим Кац заочно арестован по делу «о фейках об армии»
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата района Щукино, блогера Максима Каца (внесен в РФ в реестр иноагентов).
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Как следует из информации по делу, ходатайство об аресте Каца поступило судье Наталие Дударь 23 марта и в этот же день было удовлетворено.
В октябре 2022 года стало известно об объявлении Каца в федеральный розыск в связи со статьей УК РФ — какой именно, МВД не уточняло. Ряд изданий со ссылкой на источники сообщали, что Каца обвиняют в «фейках об армии».