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17:17 (мск), источник: Московский комсомолец

Максим Кац заочно арестован по делу «о фейках об армии»

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата района Щукино, блогера Максима Каца (внесен в РФ в реестр иноагентов).

Как следует из информации по делу, ходатайство об аресте Каца поступило судье Наталие Дударь 23 марта и в этот же день было удовлетворено.

В октябре 2022 года стало известно об объявлении Каца в федеральный розыск в связи со статьей УК РФ — какой именно, МВД не уточняло. Ряд изданий со ссылкой на источники сообщали, что Каца обвиняют в «фейках об армии».

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