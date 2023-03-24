Медведев считает некорректным говорить о сроках завершения СВО

«По срокам, я надеюсь, вы не ждете от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперед», — сказал Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС, и пользователей «ВКонтакте». Он подчеркнул, что «оценки хода и сроков может давать верховный главнокомандующий».
По мнению замглавы СБ РФ, на сроки окончания спецоперации влияет очень много факторов.
Он также обратил внимание на то, что за НАТО стоят страны с населением в 800 млн человек, и именно они поставляют технику, средства поражения и деньги киевскому режиму. «Они и тренировками занимаются, они вот-вот собираются приехать начать что-то разворачивать и прочее», — добавил он.
Говоря о результатах СВО, Медведев отметил, что они вытекают из решений президента. «Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий, то есть территорий Российской Федерации. Выбросить всех иностранцев, которые там находятся в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70−100, демилитаризовать ее, если говорить о военной компоненте. А если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения», — заявил политик. «Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева, если до Львова, значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу», — заключил он.