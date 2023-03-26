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02:29 (мск), источник: ТАСС

NYT: конфискация активов РФ на Западе может создать угрозу для мировой экономики

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Конфискация российских активов в западных странах несет угрозу для мировой экономики. Такое мнение в своей статье для газеты The New York Times выразила журналист издания Патрисия Коэн. Автор, в частности, ссылается на доводы нескольких представителей американских властей, среди которых министр финансов США Джанет Йеллен, что конфискация активов может создать прецедент нарушения западных правовых основ.

Источник: AP 2022

«Госпожа Йеллен и другие отмечали, что конфискация российских активов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту в мировой торговле и денежных переводах. Зарубежные страны, возможно, с меньшей охотой станут хранить деньги в американских банках или инвестировать, так как будут опасаться, что их активы могут быть конфискованы, — указывает Коэн. — Вместе с тем эксперты озабочены тем, что подобные действия [конфискация активов] повысят риск изъятия американских и европейских активов за рубежом в случае, если возникнет международный спор».

Автор также подчеркивает, что есть опасения насчет того, что конфискация активов «подорвет веру в систему международного права и соглашений, которые так громогласно отстаивали западные страны».

По словам Коэн, вместе с этим союзники киевских властей уже сталкиваются с трудностями относительно финансовой помощи Украине, и западные государства осознают, что общественное мнение в этом вопросе может измениться в определенный момент. В частности, автор отмечает, что уже появляется «неприятное осознание, что стоимость восстановления Украины» после завершения боевых действий «намного превзойдет ту сумму, которую даже такие богатые союзники, как США и Европа, захотят предоставить».

В марте Минфин США сообщил, что Вашингтон и его союзники по международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs — многосторонний орган Запада, в который входят представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии, занимающийся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций) за последний год заморозили активы граждан РФ на сумму более $58 млрд. Отмечается, что речь идет, в частности, об «изъятии или заморозке недвижимости класса люкс», яхт, самолетов, иного имущества.

Представители группы уточнили, что в течение года осуществили «первую конфискацию активов попавших под санкции россиян, что дало возможность перевести $5,4 млн в качестве иностранной помощи Украине». Вместе с тем страны Группы семи (G7) заявили, что намерены сохранять российские активы замороженными вплоть до урегулирования украинского конфликта.

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