В США не увидели причин для изменения ядерных сил из-за планов России

«Мы не видим никаких причин для корректировки размещения своих собственных ядерных сил, равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал он.
Президент России Владимир Путин 25 марта объявил, что Москва 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
По его словам, российское оружие разместят на белорусской территории страны. Он отметил, что поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по этому вопросу также стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».
Российский лидер добавил, что обучение экипажей работе с переоборудованными для применения тактического оружия самолетами начнется с 3 апреля.
Лукашенко ранее допускал размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии, в том числе если США разместят свое в Восточной Европе.
Летом 2022 года он попросил Путина помочь в переоборудовании самолетов, чтобы они могли переносить ядерные заряды на фоне «тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды».
Великобритания 21 марта этого года в рамках военной помощи Украине пообещала передать боеприпасы с обедненным ураном. Путин тогда заявил, что Москве придется отреагировать «на применение уже оружия с ядерным компонентом».
Российские власти критикуют передачу вооружений западными странами Украине, настаивая, что это не помешает Москве достичь намеченных целей, но затянет конфликт.