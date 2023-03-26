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08:01 (мск), источник: РБК

В США не увидели причин для изменения ядерных сил из-за планов России

США не видят признаков, что Россия намерена применить ядерное оружие, и не планирует изменять размещение своих ядерных сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Ранее Путин анонсировал размещение ядерного оружия на территории Белоруссии.

Источник: AP 2022

«Мы не видим никаких причин для корректировки размещения своих собственных ядерных сил, равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 25 марта объявил, что Москва 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

По его словам, российское оружие разместят на белорусской территории страны. Он отметил, что поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по этому вопросу также стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».

Российский лидер добавил, что обучение экипажей работе с переоборудованными для применения тактического оружия самолетами начнется с 3 апреля.

Лукашенко ранее допускал размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии, в том числе если США разместят свое в Восточной Европе.

Летом 2022 года он попросил Путина помочь в переоборудовании самолетов, чтобы они могли переносить ядерные заряды на фоне «тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды».

Великобритания 21 марта этого года в рамках военной помощи Украине пообещала передать боеприпасы с обедненным ураном. Путин тогда заявил, что Москве придется отреагировать «на применение уже оружия с ядерным компонентом».

Российские власти критикуют передачу вооружений западными странами Украине, настаивая, что это не помешает Москве достичь намеченных целей, но затянет конфликт.

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