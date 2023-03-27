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13:21 (мск), источник: ТАСС

Компенсация за трубопроводы, ядерное оружие в Белоруссии и Fan ID. Темы брифинга Пескова

Возможное требование Москвой компенсации за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии и дискуссии вокруг Fan ID стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. «День рутинных встреч и внутренних совещаний». В открытом формате пройдет встреча с директором «Русгидро» Виктором Хмариным.

Подготовка визита президента РФ в Турцию, о которой сообщили турецкие СМИ, не ведется.

О компенсации за «Северные потоки»

Сначала нужно установить виновников подрыва российских трубопроводов.

Россия готова требовать компенсации, «если речь идет все-таки о саботаже со стороны одного или нескольких государств — а пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт не мог быть совершен без участия государств и государственных служб со всем их потенциалом».

Странами Запада предпринимаются все меры, чтобы «замотать», заглушить [вопрос о «Северных потоках»], чтобы этой темы не было на повестке дня«. Россия сделает все, “чтобы не дать этому случиться.

О размещении ядерного оружия в Белоруссии

Острая реакция разных стран мира, в том числе Украины, на заявления Путина о дислокации тактического ядерного оружия на территории Белоруссии какие-либо планы РФ, «безусловно, поменять не может».

«Президент все объяснил». «К этому добавить нечего».

О дискуссии вокруг Fan ID

«Мы считаем, что это все-таки прерогатива наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решение».

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал следить за работой механизма Fan ID и корректировать абсурдные нормы.

О членстве России в ВТО

Внешнеполитическое ведомство ранее сообщило, что Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации.

«Пока по теме ВТО мне нечего вам сообщить».

Об инициативе Володина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 25 марта предложил наделить президента РФ как верховного главнокомандующего правами защищать россиян при принятии международными структурами антиконституционных решений — таких как ордера Международного уголовного суда.

«Считаю, что вам за рассуждениями стоит обращаться в Думу», — отметил Песков.

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