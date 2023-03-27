Компенсация за трубопроводы, ядерное оружие в Белоруссии и Fan ID. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. «День рутинных встреч и внутренних совещаний». В открытом формате пройдет встреча с директором «Русгидро» Виктором Хмариным.
Подготовка визита президента РФ в Турцию, о которой сообщили турецкие СМИ, не ведется.
Сначала нужно установить виновников подрыва российских трубопроводов.
Россия готова требовать компенсации, «если речь идет все-таки о саботаже со стороны одного или нескольких государств — а пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт не мог быть совершен без участия государств и государственных служб со всем их потенциалом».
Острая реакция разных стран мира, в том числе Украины, на заявления Путина о дислокации тактического ядерного оружия на территории Белоруссии какие-либо планы РФ, «безусловно, поменять не может».
«Президент все объяснил». «К этому добавить нечего».
«Мы считаем, что это все-таки прерогатива наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решение».
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал следить за работой механизма Fan ID и корректировать абсурдные нормы.
Внешнеполитическое ведомство ранее сообщило, что Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации.
«Пока по теме ВТО мне нечего вам сообщить».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 25 марта предложил наделить президента РФ как верховного главнокомандующего правами защищать россиян при принятии международными структурами антиконституционных решений — таких как ордера Международного уголовного суда.
«Считаю, что вам за рассуждениями стоит обращаться в Думу», — отметил Песков.