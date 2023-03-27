Совбез ООН не принял резолюцию России по расследованию подрыва «Северных потоков»

«За» проголосовали только три страны — Россия, Китай и Бразилия. Остальные воздержались. Как отмечает агентство, для принятия резолюция должна набрать 9 из 15 голосов, причем ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.
Постоянными членами Совбеза являются РФ, Китай, Великобритания, США и Франция. Непостоянными — Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор, Япония.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны пытаются исключить из информационной повестки тему диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», но Россия не даст этому случиться.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешение на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».