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02:03 (мск), источник: © РИА Новости

Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о «Северных потоках»

ООН, 28 мар — РИА Новости. СБ ООН несет особую ответственность в контексте расследования взрывов на «Северных потоках», заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Источник: AP 2022

«Национальные расследования могут длиться годами в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе. А ценное время уходит. И возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления», — сказал Небензя.

Считаем, что Совет несет ответственность перед международным сообществом за подобные атаки.

Василий Небензя
постпред России при ООН

Небензя указал, что проект резолюции РФ, который Совбез не принял в понедельник, не ограничивал национальные расследования Дании, Швеции, ФРГ.

Как заявил постпред, его принятие позволило бы дать четкий сигнал, что подобные диверсии в отношении трансграничной инфраструктуры недопустимы, а виновные в них должны нести ответственность.

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