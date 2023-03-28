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21:26 (мск), источник: РБК

Пентагон заявил, что дроны MQ-9 «не жильцы» из-за российской ПВО

Беспилотник MQ-9 Reaper на Украине «не выживет» из-за российской ПВО, сообщил Пентагон. Именно такой дрон упал в Черное море 14 марта после сближения с российскими истребителями.

Источник: Reuters

США не будут передавать Украине беспилотники MQ-9 Reaper — именно с таким произошел инцидент над Черным морем в середине марта, — поскольку российские системы ПВО собьют их, заявили в Пентагоне во время бюджетных слушаний в сенате в ответ на вопрос одного из сенаторов.

«Он там не жилец… Его собьют российские системы ПВО», — сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли (цитата по «РИА Новости»).

Глава Пентагона Ллойд Остин также заявил, что беспилотнику «не выжить» в данной обстановке. Он отметил, что Украине гораздо нужнее ПВО, бронетехника и средства дальнего огневого поражения.

14 марта дрон MQ-9 Reaper упал в Черное море после сближения с российскими истребителями Су-27. Минобороны России заявило, что самолеты не вступали в контакт с беспилотником и не применяли вооружение, MQ-9 совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

Вашингтон указывал, что истребители Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный перехват» дрона, хотя он находился в международном пространстве. Москва настаивает, что беспилотник находился в границах района «временного режима использования воздушного пространства», установленного из-за спецоперации, о чем другие страны были уведомлены.

Спустя неделю CNN передал со ссылкой на источники, что американские беспилотники в районе Черного моря стали летать дальше от Крыма. Один из высокопоставленных военных чиновников США сообщил телеканалу 28 марта, что из-за этого оказалась ограничена «способность [Вашингтона] собирать разведданные» в связи с боевыми действиями на Украине.

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