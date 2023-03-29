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13:47 (мск), источник: © РИА Новости

Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

ЭНЕРГОДАР, 29 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции, передает корреспондент РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Он находится на АЭС с рабочим визитом. Гросси сопровождает советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Корчаа. Ситуация в самом городе сохранятся спокойная.

Это уже второй визит Гросси на Запорожскую АЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянно присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте. Как пояснили в организации, он отправился на ЗАЭС, чтобы «лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что «в обозримом графике контактов» Владимира Путина не запланировано контактов с Гросси.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

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