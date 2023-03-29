Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

Он находится на АЭС с рабочим визитом. Гросси сопровождает советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Корчаа. Ситуация в самом городе сохранятся спокойная.
Это уже второй визит Гросси на Запорожскую АЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянно присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте. Как пояснили в организации, он отправился на ЗАЭС, чтобы «лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что «в обозримом графике контактов» Владимира Путина не запланировано контактов с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под контролем российских военных.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.