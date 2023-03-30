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19:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Госсекретарь Блинкен на фоне ареста журналиста WSJ призвал остающихся в РФ американцев немедленно уезжать

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал задержание и арест в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Господин Блинкен заявил, что власти США глубоко обеспокоены этим событием, и призвал всех остающихся в России американцев немедленно уезжать. В Белом доме сообщили, что находятся в прямом контакте с российскими властями по этому вопросу.

Источник: AP 2022

«Мы глубоко обеспокоены широко освещающимся задержанием Россией американского гражданина — журналиста. Мы находимся в контакте по поводу этой ситуации с The Wall Street Journal», — говорится в его сообщении.

«Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности для граждан США на территории России. Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну», — призвал Энтони Блинкен. Он добавил, что Вашингтон уже запросил консульский доступ.

Эван Гершкович был арестован сегодня, 30 марта, на 1 месяц 29 суток (до 29 мая). Ему грозит до 20 лет лишения свободы по ст. 276 УК РФ («шпионаж»). Сотрудники ФСБ задержали его в Екатеринбурге. Спецслужба утверждала, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

В Кремле заявили, что журналист «был взят с поличным», однако других подробностей не привели. WSJ обвинения в отношении своего сотрудника считает необоснованными. Как отметила CNN, Эван Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, задержанным в России по обвинению в шпионаже.

Лусине Баласян

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