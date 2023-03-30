Госсекретарь Блинкен на фоне ареста журналиста WSJ призвал остающихся в РФ американцев немедленно уезжать

«Мы глубоко обеспокоены широко освещающимся задержанием Россией американского гражданина — журналиста. Мы находимся в контакте по поводу этой ситуации с The Wall Street Journal», — говорится в его сообщении.
«Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности для граждан США на территории России. Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну», — призвал Энтони Блинкен. Он добавил, что Вашингтон уже запросил консульский доступ.
Эван Гершкович был арестован сегодня, 30 марта, на 1 месяц 29 суток (до 29 мая). Ему грозит до 20 лет лишения свободы по ст. 276 УК РФ («шпионаж»). Сотрудники ФСБ задержали его в Екатеринбурге. Спецслужба утверждала, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».
В Кремле заявили, что журналист «был взят с поличным», однако других подробностей не привели. WSJ обвинения в отношении своего сотрудника считает необоснованными. Как отметила CNN, Эван Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, задержанным в России по обвинению в шпионаже.