21:51 (мск), источник: ТАСС
Молдавия обвинила Приднестровье в нагнетании напряженности на Днестре
Республика также обвинила Приднестровье в организации без согласования новых пограничных постов.
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КИШИНЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Молдавия обвинила Приднестровье в нагнетании напряженности на Днестре после информации о предотвращении терактов. С таким заявлением выступила в четверг делегация Кишинева в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией.
«Делегация Республики Молдова заявляет о неконструктивности и бесперспективности применения двойных стандартов и приемов манипуляции механизмами миротворческой операции, призывает делегацию Приднестровского региона к прекращению нагнетания обстановки в зоне безопасности и прилегающих районах», — говорится в заявлении. Оно последовало в ответ на призыв Тирасполя к укреплению совместных миротворческих сил (СМС), в которых принимают участие голубые каски РФ.
Кроме того, в Кишиневе поставили под сомнение выводы приднестровских следователей в отношении предотвращенного в начале марта теракта. После обнаружения взрывчатки в городе Бендеры, который является районом с повышенным режимом безопасности, необходимо было немедленно уведомить военное командование миротворческих сил. Молдавские военные считают необоснованными обвинения в ввозе взрывчатого вещества с подконтрольного Кишиневу левого берега Днестра.
Молдавия также обвинила Приднестровье в организации без согласования новых пограничных постов. «Молдавская делегация подтвердила свою позицию о необходимости демонтажа любых постов, расположенных в зоне безопасности без согласия ОКК», — говорится в заявлении.
В начале марта власти Приднестровья сообщили о предотвращении теракта, который готовился в отношении делегации ОБСЕ и должностных лиц республики. Сообщалось, что организаторы планировали привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство в центре Тирасполя и Бендерах. Были задержаны исполнитель и его сообщник. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.