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21:51 (мск), источник: ТАСС

Молдавия обвинила Приднестровье в нагнетании напряженности на Днестре

Республика также обвинила Приднестровье в организации без согласования новых пограничных постов.

Источник: AFP 2022

КИШИНЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Молдавия обвинила Приднестровье в нагнетании напряженности на Днестре после информации о предотвращении терактов. С таким заявлением выступила в четверг делегация Кишинева в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией.

«Делегация Республики Молдова заявляет о неконструктивности и бесперспективности применения двойных стандартов и приемов манипуляции механизмами миротворческой операции, призывает делегацию Приднестровского региона к прекращению нагнетания обстановки в зоне безопасности и прилегающих районах», — говорится в заявлении. Оно последовало в ответ на призыв Тирасполя к укреплению совместных миротворческих сил (СМС), в которых принимают участие голубые каски РФ.

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Кроме того, в Кишиневе поставили под сомнение выводы приднестровских следователей в отношении предотвращенного в начале марта теракта. После обнаружения взрывчатки в городе Бендеры, который является районом с повышенным режимом безопасности, необходимо было немедленно уведомить военное командование миротворческих сил. Молдавские военные считают необоснованными обвинения в ввозе взрывчатого вещества с подконтрольного Кишиневу левого берега Днестра.

Молдавия также обвинила Приднестровье в организации без согласования новых пограничных постов. «Молдавская делегация подтвердила свою позицию о необходимости демонтажа любых постов, расположенных в зоне безопасности без согласия ОКК», — говорится в заявлении.

В начале марта власти Приднестровья сообщили о предотвращении теракта, который готовился в отношении делегации ОБСЕ и должностных лиц республики. Сообщалось, что организаторы планировали привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство в центре Тирасполя и Бендерах. Были задержаны исполнитель и его сообщник. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.

Справка
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Что об этом известно

Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) собрались утром 29 марта на молитву в Печерской обители, находящейся на территории Киево-Печерской Лавры, в знак протеста против принудительного выселения из нее монахов. «Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам», — сообщается в Telegram-канале УПЦ.

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