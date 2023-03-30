НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления

«Особое внимание в ходе встречи на уровне министров стран НАТО будет уделено Украине. Вместе с тем, министры также обсудят глобальные угрозы и вызовы, в том числе нашу работу с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона в отношении вредоносного поведения КНР, обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок, координацию действий по защите демократии от пагубного влияния новых технологий, а также расширение сотрудничества с новыми партнерами из числа стран Глобального юга», — заявил журналистам представитель администрации США.
Ранее, 28 марта заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ, генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что возможное контрнаступление украинской армии станет последним «заходом» для Украины как государства, так как у нее больше нет живой силы.
Накануне экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернется огромными потерями, если Запад не поставит Киеву дальнобойные орудия.
До этого, 21 марта, немецкая газета Bild писала, что Украина готовится к наступательным действиям в Луганске и Запорожье с целью отрезать российским силам наземное сообщение с Крымом. В издании отметили, что ВСУ в мае могут начать использовать поставляемое сейчас странами НАТО западное вооружение, в том числе около 500 танков и бронетранспортеров.
О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления — через Херсон и Крым либо продвижение в сторону Азовского моря с целью отрезать сухопутный коридор к полуострову.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.