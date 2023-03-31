Лавров заявил о шантаже иностранных партнеров РФ со стороны Запада

«Три четверти всех государств мира, прежде всего Азии, Латинской Америки, Африки, не присоединились к санкциям. Их постоянно шантажируют, выдвигают им угрозы, обещают прекратить финансирование и создать проблемы при получении кредитов в МВФ и Всемирном банке», — пояснил он в интервью Prensa Latina.
Министр отметил, что сегодняшние действия Вашингтона и его сторонников не имели прецедентов даже в период холодной войны. По его словам, подобные «нечистоплотные методы» и манипуляции только взращивают недоверие в международном сообществе.
«Никто не знает, кто в следующем году или через год будет признан американцами в качестве угрозы, объекта, наказание которого может сыграть позитивную роль на выборах президента США или на промежуточных выборах в конгресс», — добавил Лавров.
Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» заявил, что США годами преследуют собственные интересы, вмешиваясь во внутренние дела других государств под предлогом установления демократии.
23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что движение к многополярности в мире ускорилось, и Россия находится на острие этого процесса. По его словам, РФ сегодня борется за право выбирать собственный путь, исходя из своих национальных интересов и действуя на благо своего народа.
Страны Запада усилили давление на Москву в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.