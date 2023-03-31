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12:24 (мск), источник: Известия

МИД России объявил о высылке эстонского дипломата

Эстонский дипломат на принципе взаимности объявлен в России персоной нон грата. Об этом 31 марта сообщил МИД РФ.

Источник: Reuters

«Главе эстонской дипмиссии Яне Ванамёльдер выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта персоной нон грата без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине», — говорится в сообщении.

В связи с этим МИД РФ заявил, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда российского дипломата.

«Было сказано, что будем вынуждены осуществить и другие ответные меры на настойчивую провокационную деятельность эстонских властей против России. Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Липаева от должности посла Эстонии. Он занимал данный пост с 14 декабря 2021 года.

24 марта Эстония объявила персоной нон грата еще одного российского дипломата. Он якобы совершал действия, «подрывающие безопасность и конституционный порядок» страны, отметили эстонские власти.

В феврале официальный представитель эстонского МИДа Анна Тислер-Лаврентьев сообщила, что российский посол в Таллине Владимир Липаев покинул Эстонию. Она также подтвердила данные о том, что накануне российскую столицу покинул эстонский посол, как ему и было предписано российской стороной.

Таллин объявил о решении сократить численность российской дипмиссии 11 января. Москва в ответ понизила уровень дипотношений с Таллином.

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