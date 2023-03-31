12:24 (мск), источник: Известия
МИД России объявил о высылке эстонского дипломата
Эстонский дипломат на принципе взаимности объявлен в России персоной нон грата. Об этом 31 марта сообщил МИД РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Главе эстонской дипмиссии Яне Ванамёльдер выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта персоной нон грата без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине», — говорится в сообщении.
В связи с этим МИД РФ заявил, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда российского дипломата.
«Было сказано, что будем вынуждены осуществить и другие ответные меры на настойчивую провокационную деятельность эстонских властей против России. Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине», — сообщили в ведомстве.
Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Липаева от должности посла Эстонии. Он занимал данный пост с 14 декабря 2021 года.
24 марта Эстония объявила персоной нон грата еще одного российского дипломата. Он якобы совершал действия, «подрывающие безопасность и конституционный порядок» страны, отметили эстонские власти.
В феврале официальный представитель эстонского МИДа Анна Тислер-Лаврентьев сообщила, что российский посол в Таллине Владимир Липаев покинул Эстонию. Она также подтвердила данные о том, что накануне российскую столицу покинул эстонский посол, как ему и было предписано российской стороной.
Таллин объявил о решении сократить численность российской дипмиссии 11 января. Москва в ответ понизила уровень дипотношений с Таллином.