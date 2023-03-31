Минцифры объяснило пропажу возможности удалить учетную запись на «Госуслугах»

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на “Госуслугах”, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», — говорится в сообщении.
Минцифры также сообщило, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от службы в армии.
На портале «Госуслуги» ранее перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя. При попытке удалить учетную запись через мобильное приложение высвечивается: «Функция удаления недоступна». При этом в веб-версии портала такая функция вовсе отсутствует.