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20:33 (мск), источник: Ведомости

Минцифры объяснило пропажу возможности удалить учетную запись на «Госуслугах»

Удалить учетную запись на портале «Госуслуги» возможно только при посещении МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры в Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на “Госуслугах”, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», — говорится в сообщении.

Минцифры также сообщило, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от службы в армии.

На портале «Госуслуги» ранее перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя. При попытке удалить учетную запись через мобильное приложение высвечивается: «Функция удаления недоступна». При этом в веб-версии портала такая функция вовсе отсутствует.

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