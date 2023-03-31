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21:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Картаполов: выдача электронных повесток не предусмотрена законом

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российское законодательство не предусматривает вручения повесток через «Госуслуги». Так он отреагировал на заявление замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина о том, что удаление аккаунта на «Госуслугах» будет приравниваться к уклонению от службы в армии.

Источник: РИА "Новости"

«У нас в законе действующем нет никаких повесток через “Госуслуги”. Если будут изменения в закон, тогда мы будем говорить об этом. На сегодня ничего подобного нет», — сказал Картаполов в комментарии Ura.ru.

В свою очередь, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн отметил, что закон не обязывает гражданина иметь учетную запись на «Госуслугах» и не запрещает ее удалять.

«Никакой ответственности за это нет и не предвидится», — указал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он согласился с позицией сенатора Андрея Клишаса по этому вопросу, подчеркнув, что «тот абсолютно прав». Сенатор в своем Telegram-канале написал, что не знает таких норм закона, а порядок вручения повесток в России остается прежним.

Ранее сегодня, 31 марта, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги». Вслед за этим Юрий Швыткин заявил, что рассылка электронного уведомления будет приравнена к личному вручению повестки.

Позднее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что, согласно законодательству, призывник обязан получить повестку под расписку, а электронный способ ее получения не предусмотрен.

Между тем со страницы помощи на «Госуслугах» пропала кнопка для удаления аккаунта, а также инструкция по его удалению. В службе поддержки сообщили, что эту функцию убрали по требованию Минцифры. Позднее в ведомстве объяснили, что решение связано со взломами аккаунтов пользователей.

Лусине Баласян

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