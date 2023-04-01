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Спецоперация на Украине
08:29 (мск), источник: Известия

Канцлер ФРГ Шольц: конфликт на Украине может продлиться от двух до четырех лет

Канцлер Германии Олаф Шольц 31 марта допустил продолжение конфликта на Украине до 2027 года. Соответствующую позицию он высказал в ходе панельной дискуссии в рамках конференции, организованной газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источник: Reuters

Шольц заявил, что такое развитие событий станет настоящим вызовом для тех государств, которые оказывают Киеву поддержку. При этом необходимо предпринимать всё, чтобы помощь Украине продолжалась, добавил канцлер.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что правительство Германии планирует увеличить финансовую поддержку Киева на €12 млрд ($13 млрд). Отмечалось, что необходимость дополнительного финансирования вызвана большими материальными потерями украинской армии.

До этого, 27 марта, немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что 18 обещанных германских танков прибыли на территорию Украины. Позднее эту информацию подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц.

24 марта в пресс-службе минобороны ФРГ сообщили, что власти Германии передали Украине дополнительно три инженерные машины Dachs, 70 пулеметов, а также запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder и сенсоры для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участниками.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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