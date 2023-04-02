WSJ: Египет и Сирия ведут переговоры о восстановлении дипломатических отношений

По их информации, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Сирии Башар Асад могут встретиться в апреле. Это может произойти после окончания месяца рамадан, который в нынешнем году продлится до 21 апреля. О подготовке к встрече лидеров двух стран ранее сообщал телеканал Al-Hadath.
Глава сирийского МИД Фейсал Микдад посетил Каир с рабочим визитом впервые с весны 2011 года, когда в Сирии начался вооруженный конфликт между властями в Дамаске и оппозицией.
Как заявил МИД Египта, в ходе переговоров стороны обсудили «наиболее важные вопросы, представляющие взаимный интерес и касающиеся как двусторонних отношений, так и ситуации в ближневосточном регионе». Министры договорились «активизировать связи между двумя странами на различных уровнях».
По информации «Аль-Хадас», среди основных тем встречи министров, первая часть которой прошла за закрытыми дверями, был вопрос о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств.