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03:41 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Египет и Сирия ведут переговоры о восстановлении дипломатических отношений

ТАСС, 2 апреля. Египет и Сирия ведут предварительные переговоры о полном восстановлении дипломатических отношений спустя более чем 10 лет после их разрыва. Об этом в субботу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их информации, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Сирии Башар Асад могут встретиться в апреле. Это может произойти после окончания месяца рамадан, который в нынешнем году продлится до 21 апреля. О подготовке к встрече лидеров двух стран ранее сообщал телеканал Al-Hadath.

Глава сирийского МИД Фейсал Микдад посетил Каир с рабочим визитом впервые с весны 2011 года, когда в Сирии начался вооруженный конфликт между властями в Дамаске и оппозицией.

Как заявил МИД Египта, в ходе переговоров стороны обсудили «наиболее важные вопросы, представляющие взаимный интерес и касающиеся как двусторонних отношений, так и ситуации в ближневосточном регионе». Министры договорились «активизировать связи между двумя странами на различных уровнях».

По информации «Аль-Хадас», среди основных тем встречи министров, первая часть которой прошла за закрытыми дверями, был вопрос о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств.

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